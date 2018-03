Jucá revela que MDB discute lançar candidatura própria

O líder do governo no Senado, senador Romero Jucá (MDB-RR), afirmou nesta quarta-feira,31, que o MDB está discutindo alianças e se terá candidatura própria ou não. Também disse acreditar que a tendência é que a rejeição ao governo do presidente Michel Temer caia.

Segundo Jucá, a sucessão presidencial está sendo discutida no âmbito da aliança e dentro do MDB. "Há uma vertente [no MDB] que defende candidatura própria. Vamos discutir bastante isso porque há um legado a ser defendido e economia esta melhorando a cada dia", destacou, após participar de cerimônia de assinatura de contratos de áreas leiloadas do pré-sal, no Palácio do Planalto.

++ Lula tem 37%, Bolsonaro 16%, Marina 8% e Alckmin 6%, diz pesquisa

++ PT: Eleição sem Lula aumentará número de votos nulos

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jucá disse ainda que o discurso do governo de recuperação da economia está cada vez mais fortalecido. "Temos condição de efetivamente, até prazo de definição de candidatura, ter um quadro melhor para o governo", disse.

Segundo Jucá, em pouco tempo, o governo Temer já tem feitos em todas as áreas para mostrar. "O governo tem resultado para mostrar, e entre mostrar e ser percebido [pela população] há um delay [demora]", afirmou.