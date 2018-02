Jucá: reforma terá impacto neutro na carga tributária O líder do governo no Senado Federal, Romero Jucá (PMDB-RR), explicou que o governo vai enviar ao Congresso Nacional projeto com redução da carga tributária. De acordo com ele, a proposta de emenda constitucional de reforma tributária terá um impacto neutro na carga tributária. Jucá disse que os projetos de redução da carga devem tramitar em paralelo à proposta de reforma tributária. Entre esses projetos estão a proposta de desoneração da folha de pagamentos das empresas. O líder do governo disse ainda que o governo não tem ainda o desenho final do dispositivo que será incluído na proposta de reforma tributária para impedir o aumento da carga do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) federal - tributo que será criado com a unificação do PIS, Cofins, Cide e salário educação. Segundo ele, será definido um limite que não poderá ser ultrapassado. Hoje, o presidente dos Democratas, deputado Rodrigo Maia (RJ), disse que, para o partido, a redução da carga tributária é indispensável na proposta de reforma tributária.