Jucá quer votar pré-sal no Senado até fim de junho O governo e a oposição decidiram abrir uma rodada de negociações para tentar destravar a votação do marco regulatório do pré-sal no Senado. O líder do PSDB na Casa, Arthur Virgílio (AM), propôs ao líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), votar os quatro projetos de lei antes do final de junho, seguindo um cronograma de votações e discussões das matérias a ser acertado entre os dois lados. Em troca, o governo abriria mão do regime de urgência para a tramitação das propostas.