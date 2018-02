Jucá quer esforço na cobrança de execução de emendas O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), sugeriu hoje que a decisão de reduzir o valor das emendas parlamentares para que caibam no Orçamento da União, como sugeriu a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, se faça respaldada pelo compromisso de que os membros da Comissão Mista de Orçamento (CMO) vão reforçar os esforços no contato com o Poder Executivo para que as emendas sejam efetivamente executadas. Ele acha que essa "contrapartida" facilitará o entendimento com os parlamentares.