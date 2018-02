Jucá pede vista de parecer sobre Venezuela no Mercosul O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), pediu vista hoje do parecer do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) contrário à entrada da Venezuela no Mercosul. O relatório foi apresentado pelo senador tucano, na manhã de hoje, na Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE).