Jucá pede união dos partidos da base aliada para aprovar reformas

Brasília - Em meio ao risco de desembarque do PSDB do governo, o presidente nacional do PMDB, senador Romero Jucá (RR), pediu neste sábado "união" dos partidos da base aliada para que o presidente Michel Temer possa fazer as mudanças que Brasil precisa. Em vídeo publicado em sua conta pessoal no Twitter, ele comemorou a absolvição de Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e disse que, a partir de agora, é preciso trabalhar pelas reformas, sobretudo, a política.

"O governo do presidente Michel Temer, do PMDB, tem sido forjado, enfrentando desafios e adversidades. Ontem vencemos mais uma etapa (no TSE). Agora, mais do que nunca, é preciso de união. União dos partidos da base, união dos politicos, união da classe produtora, união da classe trabalhadora, para que possamos fazer as mudanças que o Brasil precisa", afirmou. Segundo o peemedebista, a economia já dá sinais de melhora. Ele citou o resultado da inflação oficial em 12 meses até maio, que ficou em 3,6%, abaixo do centro da meta, de 4,5%.

Nesse cenário, Jucá defendeu que, a partir de segunda-feira, 12, "temos que arregaçar as mangas e trabalharmos pelas reformas". "Não só a trabalhista e previdenciária, mas, sobretudo a política, para fazer mudança na forma de elerger parlamentates no Brasil", afirmou. Ele defendeu a simplificação tributária e melhora na concessão de crédito e condições para investimento, para que o País possa gerar mais empregos. "Só assim vamos entregar ao povo brasileiro, em 2018, para uma nova eleição, um Brasil no caminho da mordernidade", finalizou.