Jucá nega que liderança de Pimentel seja temporária O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), considerou hoje "sem fundamento" a informação de que o recém-indicado líder do governo no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE), permaneceria no cargo somente este ano, cabendo ao PMDB retomar o posto na próximo ano legislativo. "É a presidente quem escolhe os líderes, não acho que ela chamaria alguém para ser líder por quatro meses", alegou.