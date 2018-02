Jucá: mínimo de R$ 600 é 'discurso que perdeu a eleição' O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse hoje que a proposta de salário mínimo de R$ 600 já para o ano que vem é "discurso que perdeu a eleição". Jucá refere-se à proposta lançada por José Serra (PSDB) na campanha eleitoral para Presidência. A proposta do governo ao Congresso, incluída no projeto de Orçamento para 2011, é que o salário mínimo fique em R$ 538,15. As centrais sindicais reivindicam R$ 575,80.