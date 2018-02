Jucá: líderes vão pedir urgência para o Ficha Limpa O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou hoje que os líderes partidários vão pedir urgência constitucional para o projeto Ficha Limpa. A proposta pretende proibir que candidatos condenados por colegiados do Judiciário possam concorrer a cargo eletivo. "Daremos urgência para tudo: mantêm as do pré-sal, que já existem; a das MPs (medidas provisórias), que já trancam a pauta; e o ficha limpa", afirmou.