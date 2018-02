Jucá: impasse em CPI das ONGs dificulta a da Petrobras Diante da falta de entendimento para que o novo relator da CPI das ONGs, o líder do PSDB, Arthur Virgílio (AM), deixe o cargo, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse que é provável que amanhã não seja instalada a CPI da Petrobras. "Com essa posição da oposição, é difícil instalar a CPI da Petrobras amanhã", afirmou Jucá. Sem acordo entre governo e oposição, a base aliada abandonou a sessão. Antes do início da sessão, Arthur Virgílio já tinha deixado claro que não havia a menor chance de deixar a relatoria. Ao contrário, ele pretendia até mesmo apresentar seu plano de trabalho aos membros da CPI.