Juca Ferreira toma posse nesta quinta no Ministério da Cultura

Está marcada para esta quinta-feira, 28, a posse de Juca Ferreira no cargo de ministro da Cultura, em cerimônia no Palácio do Planalto. Ferreira foi secretário-executivo de Gilberto Gil no Ministério da Cultura desde 2003 e assumiu interinamente o cargo de ministro no dia 1º de agosto último, logo após Gil anunciar a decisão de deixar o ministério, para se dedicar mais à carreira artística. Ferreira é filiado ao Partido Verde, o mesmo do ex-ministro Gilberto Gil, e sua permanência garante a cota do partido - que integra a base aliada - no governo. Veja também: Veja perfil de Gil e relembre sua gestão no ministério da Cultura Baiano de Salvador, João Luiz da Silva Ferreira, o Juca Ferreira, foi militante estudantil e ficou 9 anos exilado durante o regime militar, vivendo no Chile, Suécia e França, onde formou-se em Sociologia. Voltou ao País com a anistisa e passou a trabalhar com política e cultura na Bahia. Ali, desenvolveu o projeto de arte-educação Axé, para adolescentes em situação de risco. Juca Ferreira foi secretário de Meio Ambiente da prefeitura de Salvador e também assessor especial da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Foi duas vezes eleito vereador de Salvador (1992 e 2000). Defende reformas na Lei Rouanet e a adoção de um fundo de incentivo direto para a cultura. (com Jotabê Medeiros, de O Estado de S. Paulo)