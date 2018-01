Jucá eleva previsão de receitas do Orçamento

Segundo Jucá, a elevação da estimativa foi feita por causa da expectativa de que a arrecadação extraordinária com o chamado "Refis da Crise" será maior do que a prevista. O senador disse que desconsiderou, nas contas, as novas previsões para a economia feitas pelo Ministério do Planejamento, que elevou a estimativa de crescimento econômico do País no próximo ano - de 4,5% para 5%.

Com o novo ajuste no Orçamento, as receitas brutas primárias do Orçamento de 2010 sobem para R$ 870,1 bilhões. Já as receitas líquidas - descontadas as transferências para Estados e Municípios -, ficarão em R$ 726,2 bilhões.

O relator-geral do Orçamento, deputado Geraldo Magela (PT-DF), afirmou que o acréscimo das receitas em R$ 1,7 bilhão será utilizado para atender às emendas de bancadas. A expectativa de Magela é de que o Orçamento seja votado até terça-feira.