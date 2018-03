Jucá diz que tendência é Meirelles permanecer no cargo O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), avaliou esta manhã que a tendência é a de o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, permanecer no cargo. Ontem à tarde, Meirelles teve um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e solicitou um prazo de 24 horas para tomar a decisão. "A tendência é ficar porque ele está preocupado com o cenário todo", disse Jucá, no evento realizado esta manhã no Itamaraty para transmissão de cargo dos ministros que estão deixando suas pastas para concorrer às eleições de outubro.