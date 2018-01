Jucá diz que PMDB estuda se tornar oposição, mas Temer afirma que Dilma termina mandato

SÃO PAULO - Ex-líder da presidente Dilma Rousseff no Senado, o senador Romero Jucá (PMDB-RR) disse, nesta segunda-feira, 14, em São Paulo, que seu partido “tem discutido muito” a possibilidade de migrar para a oposição ao governo, mas que ainda não chegou a hora de fazer a contabilidade de votos para um eventual pedido de impeachment.

“O PMDB tem discutido muito isso e está preparando um congresso, que provavelmente será no dia 15 de novembro, para discutir o posicionamento do partido. O afastamento tem que ser resultado de um entendimento programático. A bola agora está com o governo”, afirmou, durante o seminário "Saídas para a crise", promovido pela OAB-SP, Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Instituto de Estudos Avançados da USP e TV Cultura.

O peemedebista, no entanto, foi cauteloso em relação ao movimento pelo impeachment que foi deflagrado por uma frente suprapartidária na Câmara dos Deputados. “Não chegou a hora ainda de fazer essa contabilidade (dos votos favoráveis ao impeachment). Você não troca de presidente como troca de roupa”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jucá, que também foi líder do governo na gestão Fernando Henrique Cardoso, disse, ainda, que já foi da base governista, mas hoje é “independente”.

Dilma Rousseff. Segundo o senador "não dá para dizer" se a presidente Dilma Rousseff vai chegar ao final de seu mandato. "Ou o governo muda os procedimentos e suas práticas, dá um cavalo de pau e muda rapidamente, ou terá muita dificuldade de governar", disse. Questionado se a gestão da petista já tinha dado alguns sinais de mudança, frisou que até o momento não mudou nada e garantiu que é preciso esperar o que vai acontecer esta semana, quando a gestão petista prometeu anunciar um pacote de medidas que deverá levar a um corte de cerca de R$ 20 bilhões em suas contas.

Crise. Na avaliação de Jucá, a crise econômica se dá, em grande parte, por erros cometidos pelo próprio governo. E listou: "Posturas ideológicas, intervenção em setores do mercado, desequilíbrio de sistema de grande porte. A inabilidade do governo com a política é outro fator que, combinado, cria a tempestade perfeita." E a corrupção, continuou, é uma questão que não pode ser impingida aos partidos políticos, mas às pessoas.

Para o peemedebista, o governo tem que sinalizar para a sociedade um outro momento, com o corte de gastos e ministérios. "Não dá para pedir sacrifício de ninguém, sem dar o exemplo do que vai se fazer." E tem que amadurecer uma agenda política comum e ter maioria forte e estável no Congresso para fazer as transformações que o País precisa fazer. Jucá voltou a colocar em dúvida o poder de reação do governo petista: "Se este governo (Dilma) vai conseguir fazer isso ou não, eu não sei."

O senador acredita, ainda, que os problemas do País não serão resolvidos com o ajuste fiscal. "O ajuste fiscal é uma obrigação legal, que deve ser feito, como diz a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)". "Eu mesmo tenho sido um crítico da condução do governo", afirmou, ressaltando que os problemas serão com a recuperação da confiança, da credibilidade e segurança jurídica no País "que o governo jogou fora com (intervenções) no sistema elétrico, BNDES e Petrobrás".

O senador afirmou, ainda, que não é mais possível maquiagens e subterfúgios (nas contas do governo), citando que no déficit orçamentário de R$ 30 bilhões que o governo enviou ao Congresso Nacional, existem arrecadações não configuradas.

Temer. Apesar das declarações de Jucá, o vice-presidente Michel Temer, companheiro de partido do senador, afirmou, em Moscou, que a presidente Dilma Rousseff vai completar o mandato para o qual foi eleita. Questionado pelo Estado sobre se a presidente está em sua "última chance", Temer respondeu: "Não, imagine! A presidente está se recuperando cada vez mais e tenho certeza que terminará o mandato", afirmou.

Indagado sobre o pacote de cortes orçamentários que o governo deve anunciar ainda hoje e sobre se a austeridade seria suficiente para dar ao Planalto uma última chance, o vice-presidente respondeu: "É uma oportunidade. Foi pregado intensamente no sentido que se façam os cortes. Mas os cortes não estão definidos ainda", ponderou. "Se houver cortes, acho que é um bom passo e um atendimento a vários setores que pleiteiam exatamente cortes."

Temer se recusou a falar, no entanto, sobre as propostas de aumento da carga tributária para ampliar as receitas e garantir o superávit de 0,7% em 2016. Na semana passada, a hipótese de mais impostos, evocada pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em visita a Paris, havia sido reprovada por ele. "Sobre isso eu vou falar no Brasil", desconversou.

O vice-presidente disse, ainda, que não foi questionado pelas autoridades russas com as quais se encontrou sobre a instabilidade política no Brasil. Temer faz visita hoje a Moscou, onde teve encontro com Sergei Naryshkin, presidente da Câmara de Deputados da Rússia, a Duma. Na quarta-feira, 16, ele representa o país na 7ª Reunião da Comissão de Alto Nível (CAN) de Brasil e Rússia, quando terá encontro com o primeiro-ministro e ex-presidente russo Dmitri Medvedev.