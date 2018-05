Jucá diz que 'camisa de força' do governo afeta Saúde O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), chamou de "camisa de força" os motivos que impedem o governo de criar ou aumentar impostos para suprir as demandas da Emenda 29, que trata de mais recursos para a Saúde. Entre os fatores que engessam o caixa do Tesouro, ele citou a disposição do governo de combater a inflação, de baixar os juros, de alcançar um crescimento de 4% este ano, de manter o crescimento da geração de empregos e de se precaver contra a crise econômica mundial.