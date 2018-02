Jucá: desoneração da folha será enviada em projeto de lei O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), informou hoje que a proposta de desoneração da contribuição previdenciária paga pelas empresas para os seus trabalhadores será enviada ao Congresso Nacional por meio de um projeto de lei. Após se reunir com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, Jucá explicou que a desoneração não é matéria constitucional e, portanto, não estará incluída na emenda constitucional que o governo encaminhará ao Congresso esta semana. Segundo o líder, o projeto deverá ter tramitação paralela à reforma tributária, mas não necessariamente será enviado junto com ela esta semana. Jucá defendeu a desoneração da folha de pagamento e afirmou que é possível buscar outras fontes de receitas para compensar a perda de arrecadação da previdência com a desoneração da folha de pagamento das empresas. Ele explicou que o governo está fazendo as contas, mas por enquanto não há decisão se haverá criação de uma compensação para essa desoneração.