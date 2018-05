Jucá defende urgência de projetos do pré-sal no Senado O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), defendeu hoje a manutenção na Casa da urgência para tramitação dos projetos do marco regulatório para a exploração do petróleo na camada do pré-sal. A declaração de Jucá foi dada no Centro Cultural do Banco do Brasil, horas depois de o presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), defender a retirada da urgência.