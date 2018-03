Jucá defende critérios políticos para votação de vetos O senador Romero Jucá (PMDB-RR) defendeu na tarde desta quarta-feira que sejam criados critérios políticos e não temporais na definição do calendário de votação dos vetos presidenciais no Congresso. "Tem de tirar do menos difícil, do menos polêmico", afirmou o senador. Para o senador, seria mais cômodo discutir primeiramente os vetos antigos porque "são os vetos que perderam a funcionalidade".