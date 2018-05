Jucá: criar imposto para Saúde é difícil politicamente O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), reconheceu hoje a dificuldade de se criar no Congresso um novo imposto para financiar a Saúde, mas confirmou que o governo estuda uma nova fonte de financiamento para o setor. Jucá demonstrou total sintonia com as recentes declarações sobre o assunto da presidente Dilma Rousseff e dos ministros da Secretaria Geral, Gilberto Carvalho, e de Relações Institucionais, Ideli Salvatti.