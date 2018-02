Jucá: corte atingirá emenda de bancada e de comissão O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RO), reiterou hoje, em entrevista coletiva, que os cortes a serem feitos no Orçamento deste ano serão de cerca de R$ 20 bilhões. O senador explicou que deverão ser cortadas despesas previstas em emendas de bancada e em emendas de comissões. Ele disse que as emendas apresentadas por parlamentares individualmente não serão atingidas, pois, segundo ele, o valor delas é definido pelo relator da Comissão Mista de Orçamento. Segundo o governo, os cortes são necessários para compensar a perda de arrecadação com a extinção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). As previsões indicavam que o governo pretendia arrecadar cerca de R$ 40 bilhões com o chamado imposto do cheque em 2008.