Jucá cobra respeito à indicação do PMDB para presidência do Senado

Brasília - Aliado do candidato à reeleição para presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o senador Romero Jucá (PMDB-RR) criticou nesta quarta-feira, 28, a intenção do senador Luiz Henrique (PMDB-SC) de lançar uma candidatura avulsa do partido, mesmo se for derrotado na disputa dentro da bancada para a indicação do partido.

Romero Jucá cobra respeito à indicação oficial da bancada do PMDB para presidir o Senado pelos próximos dois anos. Até o sábado, véspera da votação secreta para o cargo, o partido vai se reunir para escolher o indicado. Embora venha atuando nos bastidores como candidato, Renan ainda não oficializou seu nome.

“Espero que o senador Luiz Henrique, que já foi presidente do PMDB, possa agir no sentido de unir a bancada do PMDB. Se você se dispõe a disputar dentro da bancada uma indicação e se você perder você não respeita, então a indicação da bancada só vale se ele ganhar? A indicação do outro não vale? Eu levo a bola e acabo o jogo? Não deve ser assim, pela história dele, espero que ele seja um fato agregador e não de divisão”, afirmou o aliado de Renan.

Luiz Henrique tem justificado sua intenção de se lançar avulso com o argumento que sua candidatura é suprapartidária e não apenas dos peemedebistas. Pela tradição, que é o caso do PMDB, cabe à maior bancada indicar o candidato a presidente do Senado. Henrique se encontrou nesta quarta com Renan e avisou de sua candidatura ao atual presidente da Casa.

Segundo Luiz Henrique, Renan "não disse nem que era candidato nem que não era", mas afirmou que gostaria que o PMDB tivesse apenas um candidato e que o assunto fosse discutido dentro da bancada.

Para Jucá, não é ruim o fato de ter mais de um candidato na bancada. Ele disse que, quanto mais, melhor, mas reforçou que é preciso ter uma “regra clara” de respeitar o resultado da disputa interna dentro da bancada.

O aliado de Renan disse que a escolha do nome do partido será uma “bela disputa”, mas deve ser interna, sem forças “heterodoxas e exógenas ao PMDB”. “Vamos montar uma chapa respeitando a proporcionalidade aqui do Senado”, destacou.