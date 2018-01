Jucá cobra pedido de desculpa do SBT depois de Gentili ofender o Estado de Roraima

Brasília - O senador Romero Jucá (PMDB-RR) cobrou nesta quarta-feira, 19, um pedido de desculpa do SBT depois de o humorista Danilo Gentili chamar o seu Estado, Roraima, de "bosta de lugar".

Durante o programa The Noite, exibido no SBT na terça-feira, Gentili ironizou o fato de outro humorista, Maurício Meirelles, ter sido convidado para fazer um show em Boa Vista.

Fazendo-se passar pelo colega, Gentilli respondeu ao convite que Meirelles havia recebido pelo Facebook. "Show em Roraima? Tá louca que vou fazer show nessa bosta de lugar? Vocês vão pagar meu cachê com o quê? Com peixe ou com prostitutas? Prefiro fazer show no inferno", disse.

Jucá classificou as afirmações como uma agressão a seu Estado. "Ontem à noite o povo de Roraima foi agredido covardemente pelo jornalista e apresentador Danilo Gentili do SBT. Usando palavras de baixo calão, ele agrediu o Estado de Roraima e a nossa gente", disse.

Por fim, ele cobrou que o SBT se retratasse publicamente. "Eu quero aqui desafiar o SBT, e o dono do SBT, Silvio Santos, que é um homem honrado, que tem audiência lá em Roraima, que peça desculpas", disse.

Não é a primeira vez que Gentili se envolve em polêmicas por comentários que fez, seja na TV ou nas redes sociais. Em março, ele discutiu com uma mulher pelo Twitter e a chamou de gorda. A atitude foi muito criticada pelos internautas.