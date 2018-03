Jucá: caso Palocci não foi discutido na casa de Sarney O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse que o "Caso Palocci" não foi discutido na reunião realizada hoje na residência do presidente do Congresso, senador José Sarney (PMDB-AP). Estavam também nessa reunião o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e líderes da base aliada. "Não se falou sobre as questões das pendências do ministro Palocci. Se conversou apenas sobre articulação política e a necessidade de fortalecer o trabalho do ministro Palocci e do ministro Luiz Sérgio (da Secretaria de Relações Institucionais)", disse.