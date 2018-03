Jucá assume liderança do governo no Congresso e defende 'harmonia' entre Câmara e Senado

BRASÍLIA - O senador Romero Jucá (PMDB-RR) assumiu oficialmente nesta quinta-feira, 17, a liderança do governo no Congresso. Além de priorizar a pauta econômica, afirmou que pretende fazer com que deputados e senadores atuem em sincronia. "É importante harmonizar as votações entre a Câmara e o Senado porque muitas matérias que caminham em uma Casa acabam paradas em outra. No próximo ano, devemos montar um calendário para que as duas Casas trabalhem em conjunto", afirmou.

O senador citou, como exemplo, a necessidade de votar uma regulamentação para a tramitação de medidas provisórias. As propostas têm prazo de até 120 dias para serem avaliadas pelo Congresso, mas a maior parte do tempo é gasto pela Câmara e os projetos chegam aos senadores à beira de perder a validade. "O Senado tem sido condescendente, mas é preciso mudar isso."

Investigações. Jucá minimizou o fato de assumir a liderança sendo investigado na Justiça. Braço direito de Michel Temer, esteve à frente do Ministério do Planejamento em maio, mas deixou a pasta duas semanas depois, após a revelação de gravações em que incitava o processo de impeachment para atrapalhar a operação Lava Jato.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não tenho nenhuma investigação. Eu tenho cobrado do Ministério Público a investigação e o esclarecimento. Estou no pleno exercício do meu mandato e tenho todas as condições de exercer a liderança", alegou.