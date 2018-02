Jucá apresenta calendário de votação do pré-sal O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), apresentou um calendário à oposição no qual ao longo de maio e junho seriam votados os projetos que mudam o marco regulatório da exploração de petróleo na camada do pré-sal. De acordo com o líder do DEM, senador José Agripino Maia (RN), as votações começariam no dia 25 deste mês, com a votação do projeto que prevê a capitalização da Petrobras.