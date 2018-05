Jucá aposta que Senado manterá texto do Pronatec

A reserva de recursos originou de uma emenda do DEM, que foi aprovada por 198 votos a 170 na Câmara na semana passada. Em abril, durante solenidade de lançamento do Pronatec no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Fernando Haddad, anunciou que o orçamento destinado ao programa neste ano será de R$ 1 bilhão, a serem liberados logo após a aprovação da matéria no Congresso. Com a reserva de 30%, as regiões Norte e Nordeste receberão R$ 300 milhões.

O governo tem pressa na aprovação do Pronatec. Durante a reunião da Coordenação Política hoje no Planalto, a aprovação da proposta foi considerada uma das prioridades na agenda legislativa do governo, junto com o projeto de ampliação do Supersimples. O objetivo do Pronatec é aumentar a oferta de cursos profissionalizantes e de qualificação de mão-de-obra em todo o País.