Jovens sem-terra relembram massacre de Eldorado Um grupo de quase 200 jovens interditou, às 17h00 deste domingo, a Rodovia PA-150, no trecho conhecido como Curva do S, entre Eldorado dos Carajás e Marabá, no sul do Pará. Dançando, cantando e gritando palavras de ordem contra o latifúndio, o agronegócio e o imperialismo, os jovens, provenientes de assentamentos e acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), mantiveram o trânsito paralisado durante 19 minutos - um minuto para cada um dos 19 trabalhadores rurais assassinados por policiais militares no local, em 17 de abril de 1996. A paralisação da rodovia faz parte da série de manifestações que o MST programou para lembrar os 10 anos do massacre e cobrar urgência na execução da reforma agrária. Nesta segunda-feira, no mesmo trecho da Curva do S, haverá um ato de protesto para o qual são esperadas pelo menos dez mil pessoas, segundo a direção estadual do MST. O secretário especial de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, deverá participar da manifestação, representando o governo federal. Além de Eldorado dos Carajás, estão previstas manifestações de protesto contra o Judiciário em várias capitais, entre elas Belém, Brasília, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro. Os manifestantes deverão insistir nos pedidos de punição para os responsáveis pelo massacre, pois, decorridos dez anos, ainda não existe nenhuma sentença definitiva sobre o caso e ninguém está preso. Os jovens que interromperam o trânsito na rodovia estão acampados ao redor da Curva do S desde o dia 1º. Nestas duas semanas, além de se envolverem com atividades artísticas e culturais e de receberem aulas sobre sexualidade, debateram temas relacionados à violência no campo e participaram das chamadas jornadas socialistas. "As jornadas servem para a divulgação de valores socialistas e para ensinar como vivê-los no dia a dia", explicou Maria Raimunda César, que faz parte da coordenação nacional do MST e ajudou a coordenar o acampamento de jovens. As prefeituras da região auxiliaram o MST na realização do acampamento. Neste domingo, enquanto um carro pipa da Prefeitura de Eldorado abastecia os jovens com água limpa, um caminhão enviado pelo município de Parauapebas transportava o gerador elétrico enviado por um assentamento do MST na região para atender ao ato público previsto para esta segunda-feira. No município de Eldorado, que tem cerca de 30 mil habitantes, é feriado.