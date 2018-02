Jovens protestam contra espionagem em Brasília Em protesto contra as ações de espionagem da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) no Brasil e também contrário à ação militar dos Estados Unidos na Síria, um grupo de jovens fez uma manifestação, nesta sexta-feira, 6, em frente à embaixada norte-americana em Brasília. Cartazes com dizeres como "Fora porcos imperialistas" e "Viva o povo sírio" identificavam que o protesto estava sendo liderado pela União da Juventude Socialista (UJS).