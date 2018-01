Jovens fazem outra passeata no Rio Cerca de 200 jovens vestidos de preto e com os rostos pintados de verde e amarelo voltaram ontem às ruas do Rio para pedir a apuração de denúncias de crimes eleitorais na campanha para prefeito. O grupo, que se intitula Movimento Pró-Democracia, já tinha promovido manifestação parecida no dia 31 de outubro. Em vez de seguir para o Tribunal Regional Eleitoral, os jovens ontem caminharam da Cinelândia até o Ministério Público.