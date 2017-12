Jovens empresários fazem em SP protesto contra corrupção Jovens empreendedores de São Paulo fazem manifestação nesta sexta-feira contra a corrupção, a impunidade, o mau uso do dinheiro público e a falta de projetos e ações de apoio à geração de emprego e renda no País. Promovida por grupos ligados à Confederação Nacional dos Jovens Empresários e a Frente Paulista de Jovens Empreendedores, o protesto, marcado para as 11 horas, acontece no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. A confederação representa 10 mil jovens empresários em 24 Estados.