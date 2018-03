Jovens do MST invadem Incra em Fortaleza Setecentos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) invadiram na madrugada desta terça-feira a sede o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Fortaleza. Os sem terra estão dentro do Incra e também interditam a Avenida José Bastos, nos dois sentidos, em frente à sede do órgão federal, onde fizeram barricadas com queima de pneus. Eles cobram melhorias para 88 assentamentos no Ceará, desbloqueio de verbas para a reforma agrária no Estado, assistência técnica e assentamento em 27 acampamentos.