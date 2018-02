José Serra tem menor índice de rejeição, diz pesquisa

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB) é o que tem o menor índice de rejeição entre os possíveis candidatos à Presidência da República, segundo a Pesquisa CNI/Ibope de junho, divulgada nesta terça-feira, 9. De acordo com os dados, 25% dos entrevistados disseram que não votariam "de jeito nenhum" em Serra para presidente. A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT), aparece com 34% de rejeição, praticamente empatada com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), com 35%, e o deputado Ciro Gomes (PSB-CE), com 32%. O maior índice de rejeição, de 40%, é da vereadora de Maceió Heloisa Helena (PSOL).

O diretor da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Marco Antonio Guarita, e o consultor da MCI Associados, Amauri Teixeira, explicaram, em entrevista coletiva, que a rejeição pode ser creditada, em parte, ao baixo conhecimento que o entrevistado tem em relação a alguns candidatos. José Serra é o candidato mais conhecido pelos entrevistados: 76% das pessoas ouvidas na pesquisa disseram que conhecem bem ou conhecem mais ou menos o governador de São Paulo. Ainda segundo a pesquisa, a probabilidade de votos em Serra alcança 65%, somados os que disseram que votariam nele "com certeza" e os que declararam que poderiam votar.

Ciro Gomes é o segundo mais conhecido. De acordo com a pesquisa, 52% dos entrevistados disseram que o conhecem bem ou conhecem mais ou menos e 48% afirmaram que votariam nele com certeza ou poderiam votar. Dilma, Aécio e Heloísa Helena são considerados pouco conhecidos. Segundo a pesquisa, 49% dos entrevistados disseram conhecer pouco ou só ouviram falar da ministra Dilma. Outros 15% disseram que ouviram falar dela pela primeira vez na pesquisa da CNI. A ministra tem 39% de probabilidade de voto, somados os que disseram que votariam nela e os que afirmaram que poderiam votar.

O governador de Minas Gerais foi considerado pouco conhecido também por 49% dos entrevistados e 21% afirmaram ter ouvido falar dele pela primeira vez durante a pesquisa. A probabilidade de voto em Aécio foi apontada por 29% dos entrevistados. Heloísa Helena é pouco conhecida por 53% dos entrevistados e 11% admitiram ter ouvido falar dela pela primeira vez na pesquisa. Ela tem 33% de probabilidade de voto. A pesquisa ouviu 2002 entrevistados entre 29 de maio e 1º de junho.