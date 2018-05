José Serra tem alta e deixa hospital Sírio Libanês

A assessoria do Sírio Libanês não informou o horário que Serra teve alta e nem detalhes médicos.

Pessoas próximas ao ex-governador disseram no início da tarde, que a avaliação médica não havia apontado nenhuma gravidade no quadro de saúde de Serra. Apesar disso, ele mesmo tinha optado por permanecer no hospital para evitar complicações com a aplicação dos antibióticos.

No fim de janeiro deste ano, Serra passou por uma cirurgia na próstata no mesmo hospital. Em julho de 2013, durante avaliação pré-operatória sobre a hiperplasia prostática benigna, o ex-governador acabou tendo de ser submetido a um cateterismo cardíaco, sendo indicado tratamento percutâneo com colocação de um stent, o que adiou a intervenção cirúrgica na próstata.