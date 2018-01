José Serra se lança candidato à Presidência O ministro da Saúde, José Serra, disse, em seu discurso de lançamento da pré-candidatura à Presidência da República, que a redução da desigualdade não é um sonho impossível, e lançou, como lema de seu ?futuro governo?, a frase "nada contra a estabilidade, tudo contra a desigualdade". Segundo o ministro, o Brasil já atingiu capacidade produtiva e nível de renda bem superiores aos que tinham as nações asiáticas no início do processo que lhes permitiu reduzir a pobreza absoluta de mais de 60% para menos de 10% da população, no espaço de uma só geração. Ele lembrou que o Brasil moderno foi construído sob a liderança de homens que juntaram a esperança, a vontade e a competência, citando Getúlio Vargas, que sonhou com um Brasil industrializado, e Juscelino Kubitschek, que trouxe para o Brasil investimentos estrangeiros para impulsionar a indústria automobilística brasileira. Serra lembrou ainda de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e Franco Montoro, que combateram a ditadura recuperando a democracia. Ele disse também que muitos brasileiros tiveram a esperança de acabar com a inflação, mas que isso só aconteceu no governo do presidente Fernando Henrique. "Durante 15 anos sofremos oito planos de estabilização, e conhecemos quatro moedas diferentes. Mas foi Fernando Henrique Cardoso, levado ao Ministério da Fazenda por Itamar Franco, que conseguiu derrubar a superinflação, porque juntou à esperança uma grande equipe técnica, obstinação e capacidade de liderança?. Serra citou ainda dois exemplos de pessoas que lideram, no Ministério da Saúde, ?comoventes lições de generosidade e competência?: a médica Zilda Arns, com seu trabalho na Pastoral da Criança, e o professor Luiz Hildebrando Pereira da Silva, que depois de ter sido expulso do País pela ditadura voltou ao Brasil e está em Rondônia pesquisando a malária e a hepatite e atendendo doentes sem recursos nas populações ribeirinhas. "Zilda Arns e Luiz Hildebrando são exemplo de pessoas que vivem para impulsionar o progresso e levar este progresso a todos os brasileiros e brasileiras". Interesse nacional Serra citou ainda a luta do governo brasileiro para quebrar, "em circunstâncias justificadas", patentes de remédios considerados essenciais. Ele disse que os críticos falavam ser "impossível" conseguir isso, porque o governo americano não permitiria e porque a Organização Mundial do Comércio (OMC) derrubaria a medida, alegando que Brasil está inserido em um mundo globalizado. Serra disse que esse "impossível" é companheiro do "fica para depois", que foi usado por décadas para retardar a produção de medicamentos genéricos no Brasil. Segundo ele, foi possível a quebra de patentes graças à obstinação e competência negociadora do Brasil, com a ajuda da opnião pública nacional, organizações não-governamentais, dos 150 países da OMC e do entendimento do governo Bush. O ministro afirmou ainda a que o Brasil não pode perder tempo discutindo se deve ou não participar do processo de globalização. "Esse debate é falso. O problema real é outro: quais são nosssas verdades e certezas, quais são nossos interesses como nação." Para o ministro José Serra, a globalização não acaba com o conceito de "localidade", e ressaltou que o mundo continua sendo formado por nações poderosas, com interesses diferentes. "Países que seguiram ou foram obrigados a seguir as certezas dos outros pagaram caro pelas más escolhas", afirmou ao lembrar que esse foi o caso da Argentina. "Uma certeza, talvez uma conveniência, dos outros (de que o peso valia um dólar), levou o nosso país-irmão às dificuldades que atravessa e das quais espero sinceramente que logo se liberte". Lição da Argentina Após dizer que o caso argentino é um exemplo do que o Brasil não deve fazer, Serra disse que "a principal lição que podemos tirar do sofrimento da Argentina é a do risco que representa para os destinos de uma grande nação ser conduzida com fraqueza de vontade política e com incompetência". Segundo ele, deve-se tanto evitar tanto esta fraqueza quanto "radicalismo populista, a inépcia, o receio das pressões e a acomodação". O ministro frisou que estas características são patrimônios tanto de setores que se consideram de esquerda como também do que classifica de "forças do atraso, coniventes com a permanência de uma sociedade injusta". Serra afirmou que o País precisa produzir mais, exportar mais e gerar grandes excedentes comerciais. No entender do ministro, isso permitirá, associado à estabilidade da moeda, a redução dos juros. O pré-candidato tucano disse, no entanto, que a política de desenvolvimento não pode criar cartórios, e que não se pode criar progresso para uns poucos e ordem para os outros. "Se o progresso não for para todos, não vai haver ordem para ninguém". Serra afirmou ainda que, para haver progresso, é necessária a redução das desigualdades regionais. Ele disse que está combatendo a desigualdade nas áreas de educação e saúde, e que é preciso o mesmo empenho na redução das desigualdades nas grandes cidades, onde há grandes focos de violência. Ao iniciar o discurso, Serra declarou-se candidato a presidente da República. Ele disse que em seu governo o lema será "nada contra a estabilidade, tudo contra a desigualdade". Serra afirmou ter um compromisso com a esperança e a determinação de trabalhar pelo País. Diálogo Ele disse que a estabilidade da moeda tornou possível melhorar a vida dos brasileiros, mas que agora é preciso avançar: "Eu quero manter as coisas certas, e realizar aquilo que não foi possível fazer". Segundo ele, para isso, é preciso esperança, vontade política e ação realizadora. Ao encerrar seu discurso de pré-candidato, Serra acenou para o diálogo com os outros partidos da base governista. "Não hesitaremos em buscar o diálogo com outros partidos, movimentos sociais e personalidades públicas. Tenho consciência de que uma ampla convergência de vontades políticas é importante para a vitória e essencial para a vida democrática e o êxito da ação governamental." Serra disse isso depois de apresentar seu currículo, salientando que foi o primeiro "não médico" a assumir o Ministério da Saúde. Ele disse ter apresentado a lista dos seus trabalhos porque acredita que eles deram condições para que dispute a Presidência. "Falo sobre essas passagens da minha vida pública, porque dirigir um país neste momento delicado do mundo é muito difícil e exige, mais do que no passado, esperança, força de vontade e ação competente." Em seguida, ele afirmou: "Não compartilho a tese fácil, cômoda, de que a política é apenas a arte do possível. Para mim, política é a arte de ampliar os limites do possível. Ampliá-los ao máximo, até o limite de nosso engenho e nossa tenacidade."