José Serra é submetido a cateterismo no Sírio-Libanês Boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira pelo Hospital Sírio-Libanês informa que o ex-governador de São Paulo José Serra foi submetido nesta quarta, 24, a um cateterismo cardíaco. De acordo com a nota, Serra ingressou no hospital localizado na capital paulista para fazer apenas uma avaliação pré-operatória para cirurgia de prostatectomia por hiperplasia prostática benigna.