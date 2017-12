José Serra é diplomado governador de São Paulo O governador eleito de São Paulo, José Serra (PSDB), e seu vice, Alberto Goldman (PSDB), receberam nesta terça-feira, em cerimônia realizada na Assembléia Legislativa de São Paulo, os diplomas de governador e vice-governador do Estado. No mesmo evento, também foram diplomados os deputados estaduais e federais eleitos pelo Estado, além do senador Eduardo Suplicy (PT). Os deputados Antonio Palocci (PT) e Ricardo Berzoini (PT) foram vaiados quando tiveram os nomes anunciados. José Genoino (PT) não apareceu para receber o diploma. O primeiro parlamentar mais votado do Estado, Paulo Maluf (PP), e o terceiro líder de votos, Clodovil Hernandez (PTC), receberam os documentos entre vaias e aplausos. Suplicy aproveitou a ocasião para recolher assinaturas para um documento que ele pretende apresentar aos presidentes da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), pedindo a revisão da decisão que aumentou os salários dos congressistas em 90,7%. De acordo com o senador, a iniciativa teve origem por causa da indignação da sociedade.