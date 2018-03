José Sarney sofre queda e fratura o ombro

SÃO LUÍS – O ex-presidente da República José Sarney (PMDB), fraturou o ombro e teve escoriações no cotovelo após sofrer uma queda em sua residência na Ilha de Curupu, a 20km da capital, São Luís, na manhã desta terça-feira, 12. O peemedebista foi transferido com urgência, por meio de helicóptero, para o Hospital UDI na capital maranhense. Ele estava acompanhado do neto, o deputado estadual Adriano Sarney (PV).

Ao chegar à unidade hospitalar, Sarney foi submetido a uma série de exames que constataram a fratura e a necessidade de interná-lo por precaução. De acordo com a assessoria do ex-senador no Maranhão, ele permanecerá em observação até o fim do dia e deve ser liberado para continuar o tratamento em sua residência no bairro do Calhau, em São Luís. Não houve necessidade de internação em UTI.

Sarney estava na Ilha de Curupu desde o último domingo, 10, e pretendia ficar até a manhã de quarta-feira, 13. Aos 85 anos o ex-presidente tem sido visto com frequência na capital maranhense, onde tem aproveitado para descansar ao lado da família e também realizar reuniões políticas, além de desenvolver algumas atividades internas no diretório estadual do PMDB.

Em 2009, a esposa de Sarney, Marly de 83 anos, sofreu lesão semelhante quando também caiu em sua residência no bairro do Calhau.