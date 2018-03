José Sarney minimiza crise entre PT e PMDB O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), minimizou, na tarde de hoje, os recentes atritos entre PT e PMDB, em meio à votação do Código Florestal, que desgastaram a aliança política entre os dois partidos. Ele disse que o jantar que o vice-presidente Michel Temer oferecerá hoje à noite para reunir senadores do PMDB é nada além de uma atitude rotineira. Temer promoverá um jantar em sua residência oficial, o Palácio do Jaburu, com a missão de apaziguar os ânimos, já que o novo Código Florestal começa a tramitar nesta semana no Senado, onde o governo pretende modificar o texto.