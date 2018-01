José Sarney é diagnosticado com dengue aguda

Internado na Unidade Semi-Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o senador José Sarney (PMDB-AP) está com dengue aguda e com quadro de pneumonia bacteriana, informou boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 7. Segundo o boletim, Sarney apresenta "contínua melhora clínico-laboratorial", mas "não há previsão de alta".

"Ele não deve sair (do hospital) antes do fim da semana que vem", afirma o infectologista David Uip, da equipe médica que atende o senador peemedebista. Ele informa que Sarney contraiu a pneumonia por causa da queda do sistema imunológico provocado pela dengue e que o tratamento está sendo feito com a administração de quatro remédios antimicrobianos.

Sarney foi internado após passar mal durante a festa de casamento de uma das netas, em São Luís, no Maranhão, na madrugada de 28 de julho, um domingo. O ex-presidente da República foi internado no UDI Hospital com infecção aguda no sistema respiratório. Após receber alta no dia 31, ele foi transferido, a pedido da família, para o hospital Sírio Libanês para continuar o tratamento.

Em São Paulo, foi identificado um derrame pleural — acúmulo de líquido na membrana que envolve o pulmão. Nessa segunda-feira, 5, ele saiu da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e passou para a Unidade Semi-Intensiva do hospital.

Abaixo, a íntegra do boletim médico:

"O senador José Sarney encontra-se internado na Unidade Semi-Intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Após a coleta pareada de sangue o paciente foi diagnosticado com dengue aguda. Na sequência ele apresentou quadro de pneumonia bacteriana.

O senador apresenta contínua melhora clínico laboratorial e não há previsão de alta. O paciente está sendo atendido pelas equipes dos Profs. Drs. David Uip, Roberto Kalil Filho e Carlos Gama."