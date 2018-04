José Rainha teria morte encomendada na prisão

A carta teria sido escrita por um preso "funcionário" do "castigo", ala em que ficam os presos mais rebeldes, e faz referência à quantia de R$ 500 mil oferecida pela cabeça de Rainha e de seu braço direito, Claudemir Silva Novais, preso sob a mesma acusação. O dinheiro seria repassado por "fazendeiros". O texto dá conta de que Rainha e Claudemir seriam mortos durante uma transferência - o chamado "bonde" - para a Penitenciária de Pinheiros, na capital.

Os crimes seriam praticados por integrantes do bando do "anjo Gabriel", um suposto grupo de extermínio que agiria nos presídios. A Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, ligada a movimentos sociais, divulgou nota chamando a atenção das autoridades para a ameaça. Conforme a nota, José Rainha Júnior teve o nome incluído na lista de ameaçados de morte da Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Segundo a Rede, o líder já foi vítima de atentados e sua prisão ocorreu às vésperas do envio de um projeto de lei à Assembleia Legislativa de São Paulo que busca "regularizar a grilagem no Pontal do Paranapanema". A mulher de Rainha, Diolinda Alves de Souza, recebeu a informação de funcionários do presídio de que os dois presos foram transferidos para a unidade da capital.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) limitou-se a informar que "não há nenhum tipo de ameaça destinada ao preso José Rainha Júnior". Rainha foi preso na Operação Desfalque, da Polícia Federal, que o acusa de ser o chefe de uma organização criminosa que desviava dinheiro dos assentamentos, com a participação de funcionários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). No final de novembro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido de liberdade para o ex-líder do MST.