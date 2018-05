José Pimentel é novo líder do governo no Congresso

BRASÍLIA - O senador José Pimentel (PT-CE) foi oficializado nesta segunda-feira, 12, na liderança do governo no Congresso e já participou da reunião de coordenação, no Palácio do Planalto, como líder. Pimentel assume a vaga de Mendes Ribeiro (PMDB-RS), que deixou o mandato de deputado para assumir o ministério da Agricultura.

"A reunião de hoje [segunda] teve as boas vindas ao Pimentel, que é o novo líder do governo no Congresso", afirmou o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), após a reunião de coordenação.

Vaccarezza negou que a escolha de Pimentel tenha gerado "desconforto" com o PMDB. "Eu conversei com o (vice) presidente Michel Temer, eu conversei com vários líderes, eu não senti nenhum desconforto", disse Vaccarezza.

Pimentel, de 57 anos, era o primeiro vice-líder do governo no Congresso e assumiu sua cadeira no Senado neste ano. A indicação para liderança do governo partiu da presidente Dilma Rousseff. Antes ele foi deputado federal por quatro mandatos e ministro da Previdência no governo Lula. / Com informações da Reuters