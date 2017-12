José Jorge será candidato a vice na chapa de Alckmin O senador José Jorge (PFL-PE) venceu hoje a disputa com o senador José Agripino (PFL-RN) pelo posto de vice na chapa presidencial do tucano Geraldo Alckmin. O resultado estabelece também uma vitória do presidente nacional do partido, senador Jorge Bornhausen (SC) que defendia o nome do pernambucano. Mais do que isso, foi Bornhausen que realizou pessoalmente a primeira consulta no mesmo colégio eleitoral, só que pelo voto aberto. Nessa consulta, contestada por Agripino, que pedia o voto secreto, José Jorge também tinha saído na frente do líder pefelista no Senado. Na verdade o vencedor da consulta aberta foi o próprio Bornhausen que obteve 70 votos em uma lista tríplice. Em segundo lugar ficara José Jorge com 55 votos e Agripino com 43. Hoje, na votação secreta José Jorge obteve 51 dos 96 votos e Agripino ficou com 45.