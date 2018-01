José Jorge nega pressão para deixar o cargo O ministro de Minas e Energia, José Jorge, negou que esteja sendo pressionado pelo PFL para o deixar o cargo, depois do apagão de ontem, para não comprometer a candidatura de Roseana Sarney à Presidência da República. "O PFL é um partido que gosta de enfrentar os problemas. O PFL não se esconde. Se houver um problema temos que enfrentá-lo. Nós somos acostumados há anos e anos de vida pública a enfrentar as questões", disse o ministro em referência a uma nota publicada hoje na imprensa. "Eu acho que nós temos que ter sinceridade em relação à população. Se há questões a serem enfrentadas nós, do PFL , podemos enfrentar. E se por acaso tiver uma repercussão negativa eleitoral, nós temos que sofrer essa repercussão. Não tem problema nenhum", afirmou.