José Jorge almoça na 6ª feira com Cesar Maia A pedido do pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, seu vice, do PFL, senador José Jorge (PE), começa nesta semana o trabalho de articulação do seu partido. José Jorge almoça no Rio de Janeiro, na sexta-feira, com o prefeito Cesar Maia. De lá, embarca para Santa Catarina onde terá seu primeiro compromisso de agenda em parceria com Alckmin. A formalização da aliança PSDB-PFL está marcada para às 11 horas da próxima segunda-feira, dia 29, na Assembléia Legislativa de Recife. José Jorge já está mobilizando companheiros do PFL para prestigiarem a cerimônia, que contará com a presença dos presidentes dos dois partidos - do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), e do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE). "Em Recife eu e o Alckmin faremos uma visita ao governador Jarbas Vasconcelos", antecipa o candidato a vice. Jarbas é o candidato do PMDB-PE ao Senado com o apoio do PFL e PSDB e a preferência de 65% dos eleitores, de acordo com as pesquisas de intenção de voto. "Contamos não só com o voto mas com o apoio de Jarbas em Pernambuco. A oficialização da aliança será o primeiro passo para iniciar a pré-campanha de Alckmin no Estado", diz José Jorge.