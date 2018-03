José Henrique Reis Lobo será tesoureiro da campanha de Serra em São Paulo

O tucano José Henrique Reis Lobo será o tesoureiro da campanha do ex-governador José Serra à Prefeitura de São Paulo. Lobo foi o secretário de Relações Institucionais quando Serra governou o Estado e coordenador administrativo da candidatura do tucano à Presidência, em 2010.

Ao se preparar para a disputa, Serra passou a se cercar de antigos aliados e tucanos históricos. Lobo, que foi presidente do PSDB na capital paulista, fez campanha aberta contra a prévia do partido para escolher seu candidato a Prefeitura, passando a defender o nome do ex-governador.

O tucano também sondou Arnaldo Madeira (líder do governo FHC na Câmara) e Hubert Alquéres (que foi seu secretário de Comunicação no governo, e integrante dos secretariados de Mario Covas e Geraldo Alckmin). O partido ainda espera ter entre os integrantes da campanha Sérgio Maranhão, que foi assessor especial do ex-governador Alberto Goldman, e João Vicente Guariba, assessor do senador Aloysio Nunes Ferreira.

O coordenador da campanha de Serra é o secretário estadual de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, que deve deixar a pasta em junho para se dedicar à disputa.