José Genoino teria voltado à Odebrecht para agradecer doações, diz delator

BRASÍLIA - O ex-presidente do PT e condenado no processo do mensalão, José Genoino, foi citado pelo ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino de Alencar, e pelo ex-superintendente da empreiteira, Carlos Armando Paschoal, em delações premiadas acordadas com o Ministério Público. Segundo Alexandrino, depois do processo do mensalão, José Genoino começou a ter problemas financeiros e, por isso, a Odebrecht fez intervenções diretas para ajudá-lo.

"Depois que aconteceu o mensalão, visitei o José Genoino. Uma das vezes que eu o procurei, vi que ele estava em sérias dificuldades financeiras, e isso me impactou, até pela relação que tinha ao grupo. Sendo que procurei o Emílio Odebrecht e disse 'Zé Genoino está em dificuldades'. 'Então vamos ajudá-lo com alguns recursos' (teria respondido Emílio). E eu fiz isso pessoalmente. Em 4 operações no valor de R$ 15 mil com codinome 'Natal'", contou Alexandrino.

José Genoino também disputou as eleições de 2010 ao cargo de deputado federal pelo PT, mas não venceu. E, segundo o delator Carlos Armando Paschoal, Genoino foi o único candidato não eleito que, naquele ano, depois de feitas as doações para sua campanha ao Congresso, voltou a procurar os executivos da empreiteira para agradecer as doações.

Procurado pelo Estado, José Genoino disse que não vai comentar o relato dos delatores, pois trata-se de "mentira". Os processos foram encaminhados pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, para a Procuradoria da República em São Paulo.