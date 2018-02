José Genoíno pede aposentadoria por invalidez

O pedido foi encaminhado na quarta-feira, 04, ao Departamento Pessoal da Câmara. Caso a junta médica conceda a aposentadoria, o petista deverá receber integralmente o atual salário de R$ R$ 26.723,13.

No final de junho, Genoino foi internado em São Paulo no hospital Sírio Libanês onde foi submetido a uma cirurgia para correção de dissecção da aorta.

Réu do julgamento do mensalão na quarta-feira, 28, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou os embargos de declaração apresentados por Genoino no processo.

Presidente do PT na época do esquema do mensalão, Genoino foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão mais o pagamento de multa (R$ 468 mil) por formação de quadrilha e corrupção ativa.

De acordo com o Ministério Público, o petista participou das negociações com os partidos aliados e com bancos que alimentavam o "valerioduto" e orientou a distribuição do dinheiro do esquema.