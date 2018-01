José Genoino é nomeado para assessorar Nelson Jobim Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União (DOU), a nomeação do ex-deputado do PT José Genoino para o cargo de assessor especial do ministro da Defesa, Nelson Jobim. Genoino, que não se reelegeu em outubro passado, é ex-guerrilheiro do PCdoB no Araguaia e um dos réus na ação do Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga o mensalão - suposto esquema de compra de votos parlamentares no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.