José Ermírio: Lula não discutiu CPMF em reunião O presidente da Votorantim Industrial, José Roberto Ermírio de Moraes Neto, ao sair da reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com dezenas de empresários no Palácio do Planalto, disse que do ponto de vista do governo a proposta de reforma tributária está pronta, e agora é preciso tratar do assunto com Estados e municípios. José Ermírio e outros empresários, ao saírem da reunião com Lula, disseram que o presidente não tratou com eles do problema da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). O presidente, segundo José Ermírio, defendeu a importância de se dar continuidade, com a arrecadação de impostos, aos programas sociais de transferência de renda. "O presidente Lula reconhece que o Brasil, no momento, ainda precisa desta carga tributária", disse o empresário. "A questão dos programas sociais é a ênfase deste governo, que certamente têm mostrado resultados significativos em regiões menos favorecidas. A questão, agora, é o governo sinalizar que no longo prazo a carga tributária possa vir a diminuir e, conseqüentemente, que o Estado se adapte a essa nova carga tributária, porque este é o caminho para uma receita de crescimento ainda mais sustentado e mais vigoroso." Segundo José Ermírio, Lula pediu a todos que continuem investindo e procurem novas alternativas de mercado para a venda de seus produtos no exterior. Segundo o relato, Lula citou como exemplo a Indonésia, país que visitará em 2008 e que tem uma balança comercial com o Brasil de apenas US$ 1 bilhão. Além da reforma tributária, o presidente e os empresários trataram também da reforma trabalhista. Lula, segundo relato de participantes, observou que a reforma trabalhista ainda precisa de alguns ajustes. Os empresários se queixaram a Lula do excesso de burocracia e citaram como exemplo o fato de que são necessários dez dias para se comprar um carro e no mínimo 40 dias para se adquirir um imóvel.