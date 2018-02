José Eduardo Dutra será indicado para presidir o PT O grupo de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dentro do PT poderá decidir hoje quem será seu candidato na eleição interna do partido agendada para novembro deste ano, pondo fim a um imbróglio que se arrasta desde o final do ano passado. Após meses tentando convencer Lula a liberar o chefe de gabinete Gilberto Carvalho para a função, a corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) vai debater, em encontro entre hoje e amanhã em São Paulo, a proposta de lançar o presidente da BR Distribuidora, José Eduardo Dutra, para a vaga. Dutra será apresentado como alternativa para presidir o PT pelo atual presidente do partido, deputado Ricardo Berzoini (SP), que se reuniu ontem com Lula para acertar detalhes da estratégia. Apesar dos apelos da direção partidária, Lula reiterou que não abre mão de Carvalho no ano que vem, quando a prioridade será viabilizar a candidatura à Presidência da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. "O José Eduardo é um nome de peso, altamente capacitado para fazer esse trabalho. Vamos submeter o nome dele à nossa base para definir o rumo que tomaremos na eleição", afirmou Berzoini. Se houver acordo, segundo ele, Dutra poderá ser confirmado como candidato à presidência petista. Berzoini prometeu apoio pessoal a Dutra no encontro, após meses à frente dos esforços em favor da candidatura de Carvalho. O presidente do PT foi pessoalmente incumbido por Lula de encontrar outra alternativa para vaga, mas insistia no argumento de que Carvalho era o melhor nome para unificar a sigla. No fim das contas, partiu do próprio Dutra a decisão de se apresentar para a vaga, há cerca de 15 dias. O aval de Lula ajudou a alimentar os planos de Dutra, mas seu nome está longe de ser unanimidade no PT. Ontem, alguns membros da CNB ainda prometiam manter as pressões pela candidatura de Carvalho. Como candidato, o chefe de gabinete de Lula seria capaz, por exemplo, de atrair o apoio de outras correntes da legenda.